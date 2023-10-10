Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


10 Ekim 2023 10:07
İl Polis Disiplin Kurulları Ne Zaman Toplanıyor?

Şu anda ekip aracıyla yaptığım kazadan soruşturma geçirdim, ceza verileceğini biliyorum, il polis disiplin kurulları ne zaman toplanıyor? Ne zaman ceza verilir ortalama?

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