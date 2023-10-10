Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


10 Ekim 2023 10:44
GSB destek personeli
Dün kariyer kapısından mail aldım yedek olarak yerleştiniz diye başka mail alan var mı yerleştik mi

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