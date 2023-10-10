Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Ekim 2023 11:04
lojmanda bekarları birleştirme
lojmanda tek başıma ikamet etmekteyim. ama yönetim bekar çalışanları birleştirmeye çalışıyor bunun kanunsal bir yönü varmıdır

Peliniin
Şef
10 Ekim 2023 11:06

Yok daha neler :)) ciddi misiniz? Olur mu öyle saçma bir şey ya :))


06tc1923
10 Ekim 2023 11:51

:) tamamen keyfi yaptırım Asla yapamazlar hiç bir yere de dayandıramazlar


b3rn4
Müsteşar
10 Ekim 2023 11:53

Hayır hocam sen istemezsen kimseyi yanına veremezler. Küçük yerlerde daha fazla kişi lojmandan yararlansın diye yapılmaya çalışılır genelde. Ama yasal hiçbir yanı yok.


Deli Dumrul 65
Aday Memur
10 Ekim 2023 12:47

yasal yanı yok ama hocam insani yanı olabilir.ülkede kiralar malum aynı durumda sizde olabilirdiniz.

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