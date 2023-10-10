Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


10 Ekim 2023 11:10
GSB destek personeli yedek
kariyer kapısından dün mail aldım yedek olarak yerleştiniz diye var mı başka mail alan

bhraydın
Aday Memur
10 Ekim 2023 11:25

kardeşim arandı belgeleri gelin teslim edin diye


Furkana656
Aday Memur
10 Ekim 2023 11:26
asilmiydin kardeşim sen
bhraydın, 2 saat önce

kardeşim arandı belgeleri gelin teslim edin diye

Toplam 2 mesaj

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