Okullardaki Yazılı Sınav Kağıtlarının Fotokopi Ücretini Kim Karşılar?

Zorunlu eğitim olan 12 yıllık eğitim süresi boyunca okullarda her dönem her dersten 2 adet olmak üzere zorunlu yapılan sınavların fotokopi ücretini kim karşılar?

A) milli eğitim ödenek gönderir

B) velilerden bağış adı altında zorla para toplanır

C) öğretmenler fotokopi parası adı altında el altından para toplar veya toplayamaz ise kendi cebinden öder

Bu konuda dürüst bir idareci arkadaşımdan samimi cevap bekliyorum. Öğrenciden para toplamak istemiyorum. Sınav parasını bana yüklemeleri de yasal değil. Bu konuda milli eğitim ödenek göndermiyor mu, kağıt parası veya doğrudan kağıt temini sağlanamıyor mu?