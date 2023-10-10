Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Ekim 2023 11:11
Okullardaki Yazılı Sınav Kağıtlarının Fotokopi Ücretini Kim Karşılar?

Zorunlu eğitim olan 12 yıllık eğitim süresi boyunca okullarda her dönem her dersten 2 adet olmak üzere zorunlu yapılan sınavların fotokopi ücretini kim karşılar?

A) milli eğitim ödenek gönderir

B) velilerden bağış adı altında zorla para toplanır

C) öğretmenler fotokopi parası adı altında el altından para toplar veya toplayamaz ise kendi cebinden öder

Bu konuda dürüst bir idareci arkadaşımdan samimi cevap bekliyorum. Öğrenciden para toplamak istemiyorum. Sınav parasını bana yüklemeleri de yasal değil. Bu konuda milli eğitim ödenek göndermiyor mu, kağıt parası veya doğrudan kağıt temini sağlanamıyor mu?


Peliniin
Şef
10 Ekim 2023 11:19

Devlet kırtasiye ödeneğini gönderiyor ama okullar ek gelir elde etmek için bu tür şeyler yapıyorlar malesef, bir öğretmen olarak öğrenciden para toplamanın çok rahatsız edici olduğu konusunda hemfikirim ayrıca yanlış

Tek yol şikayet etmek, veliler şikayet ederse yapamazlar


Cirixus
Aday Memur
10 Ekim 2023 11:34

Öğrenci başına veya toplu olarak her bir okula ne kadar ödenek gönderiliyor? Bir bilginiz veya tahmininiz varsa öğrenmek isterim. İdareye ona göre ayar vereceğim

Peliniin, 2 saat önce

Devlet kırtasiye ödeneğini gönderiyor ama okullar ek gelir elde etmek için bu tür şeyler yapıyorlar malesef, bir öğretmen olarak öğrenciden para toplamanın çok rahatsız edici olduğu konusunda hemfikirim ayrıca yanlış

Tek yol şikayet etmek, veliler şikayet ederse yapamazlar


Peliniin
Şef
10 Ekim 2023 11:35

Hocam o konuda miktar olarak bilmiyorum ama bizim okul kağıt dolu, hiç bir zaman kağıt konusunda sorun yaşamadık, bize gökten kağıt yağmadığına göre demek ki yeteri kadar ödenek geliyor hocam

Cirixus, 1 saat önce

Öğrenci başına veya toplu olarak her bir okula ne kadar ödenek gönderiliyor? Bir bilginiz veya tahmininiz varsa öğrenmek isterim. İdareye ona göre ayar vereceğim


Peliniin
Şef
10 Ekim 2023 11:37

Emin olun sizin okul da kağıt doludur, zaten para toplanmasa sınav tapılmayacak mı? Öyle düşünün

Peliniin, 1 saat önce

Hocam o konuda miktar olarak bilmiyorum ama bizim okul kağıt dolu, hiç bir zaman kağıt konusunda sorun yaşamadık, bize gökten kağıt yağmadığına göre demek ki yeteri kadar ödenek geliyor hocam


halis4242
Genel Müdür
10 Ekim 2023 11:41

Tabii ki biz karşılıyoruz, idare de uğraşmak istemiyor, bahaneleri de hazır, eğitim öğretim ödeneği size niçin veriliyor!!


hoca7979
Aday Memur
10 Ekim 2023 12:10
Sız boşa yaşıyorsunuz ögrencinjn yazılı kagıt parasını sizden alıyorlarsa kusura bakmayın sizde sorun var .O ücret sizin şahsınıza veriliyor.Müdüre haddini bildiremiyorsanız sizi daha çok güderler
halis4242, 1 saat önce

Tabii ki biz karşılıyoruz, idare de uğraşmak istemiyor, bahaneleri de hazır, eğitim öğretim ödeneği size niçin veriliyor!!

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