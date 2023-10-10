Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Ekim 2023 11:13

Okulunuzdaki öğretmenler ile ilgili düşünceniz nedir?

Bu ankete 1 saat 42 dakikada, 4 kişi oy kullandı

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