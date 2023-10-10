Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


10 Ekim 2023 11:14
Bekçileri düz memur yaparlar mı

Konuyu özetlemek gerekirse kısacası Çbm ler olrak son zamanlar da düz memurluk gelicek diolar ama biz mesleğimizi seviyoruz sizce kişi istemesede yaparlar mı böyle bir şey hukuken mümkün mü yada ünvan / silah kazanılmış hak değilmidir?


selamlarmerhaba
Memur
10 Ekim 2023 11:45
yok öyle bir şey

memuraday-y
Şef
10 Ekim 2023 12:32

E tabi düz memur olmak istemezsin niye isteyesin ki?


frknn0137
10 Ekim 2023 12:35
aynen istemiyorum noldu ki ne var bunda sinirlencek anlamadım
memuraday-y, 24 dk. önce

E tabi düz memur olmak istemezsin niye isteyesin ki?

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