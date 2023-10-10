Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Ekim 2023 11:50
Gebelikte haklar?

Gebeyim ve Ameliyathane de çalışıyorum ne gibi haklarım var yönetmeliği bulamadım hangi vakalara girebilirm,başka bir birime nasıl ve ne zaman geçebilirim gibi

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