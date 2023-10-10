Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


10 Ekim 2023 11:51
Kamu lojmanında bekarları birleştirme

lojmanda tek başıma ikamet ediyorum. kurum bekarları birleştirmeyi istiyor bunun resmi olarak bir yönü var mıdır


E.Kayı Han
Editor
10 Ekim 2023 12:08

Hangi kurumda çalışıyorsunuz?


Meraklı1234
10 Ekim 2023 12:10
ulaştırma bakanlığı
E.Kayı Han, 49 dk. önce

Hangi kurumda çalışıyorsunuz?


E.Kayı Han
Editor
10 Ekim 2023 12:12

Yasal ve resmi olarak bir şey yapamazlar.

Konu ilgili forum olan bakanlıklar bölümüne taşındı.

Meraklı1234, 47 dk. önce
ulaştırma bakanlığı
Toplam 3 mesaj

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