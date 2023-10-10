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Editörler : **sude**


10 Ekim 2023 11:57
Hobilerimiz

Zamanınızı anlamlandıran keyif veren hobiniz var mı???


E.Kayı Han
Editor
10 Ekim 2023 12:06

En keyif aldığım anlar Kuran okuduğum zamanlar.

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