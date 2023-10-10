KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


10 Ekim 2023 12:12
ulaştırma bakanlığı sonuçları

ulaştırma bakanlığı 91 personel alımı sonucları ne zaman açıklanır bi fikri duyumu olan var mıdır


alonestyle
Aday Memur
10 Ekim 2023 12:19

1-2 ay

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