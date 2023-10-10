Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


10 Ekim 2023 12:41
Mehil müddeti
Arkadaşlar merhaba. mehil müddetinde alınan rapor mehil müddetine ekleniyor mu, bir de raporu ilişik kestiğimiz yere mi başlama yapacağımız yere mi gönderiyoruz bilen var mı?

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