KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


10 Ekim 2023 12:56
belediyeye kpss ile atanmak

merhaba arkadaşlar belediyeye kpss puanımla mimar olarak atanırsam daha sonra başka kuruma tayin isteme hakkım var mı?


Mehmet-şeker
Memur
10 Ekim 2023 13:02

Bildiğim kadarıyla belediyelerden başka belediyeye geçiliyor sadece çakılı kadro gibi birşey


slm08
Daire Başkanı
10 Ekim 2023 14:09

belediyeden başka kuruma tayin olayı nedir kanka öyle bişey yok kurumlararası geçiş demek istedin sanırım onda da 2 kurumu bağlaman lazım bunu yapacak gücün varsa tabi ki geçersin, belediyeden başka belediyeye geçmekte aynı şey bunları yapabilmek için direk başkanlarla görüşmen lazım onların oluru gerekli

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