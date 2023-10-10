Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Ekim 2023 13:01
Nas tayini döneminde eş durumu yapılabilir mi?

Nas tayini döneminde eş durumu tayini yapılabilir mi kabul edilir mi ? Eşim özel sektör de çalışıyor konuyla ilgili bilgisi olan arkadaşlar cevaplarsa sevinirim teşekkürler...

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