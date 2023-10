Herkese merhabalar. Bu yazı, Buca Yüksek Güvenlikli Cezaevi evine tayin isteyecek veya isteyen kişilere yönelik uyarı niteliğinde olup çalışmak için neden tercih edilmemesi gerektiğini ortaya koyan bir yazıdır. 2023?ün ocak ayından ekim ayına kadar yani sadece geçirdiğimiz bu 10 ay içerisinde ?yaklaşık 140 memur soruşturması açılması? size bir fikir verecektir? Memurun her hareketi art niyetli bir tutumla tutanak altına alınan bu kurumda eğer ceza almak için küçük bir ihmal varsa en yüksek ceza talebiyle soruşturma geçirebilirsiniz. Emekliliği gelmiş 1. Müdür, cezaevini ikinci müdürlere ve idare memurlarına bırakmış durumda, her kafadan bir ses olduğu gibi o gün nöbetçi müdür ne hissederse o şekilde yönetilirsiniz. Sürekli memuru nasıl huzursuz edebiliriz, gününü nasıl berbat edebiliriz diye uğraşan insanlar? İşinizi en iyi şekilde yapsanız bile günün sonunda 10 saniye erken çıktığınız zaman gün boyunca verdiğiniz emeğin hiçbir anlamı olmayıp aksine soruşturma geçirebilirsiniz. Kurumumuzda hasta olmak bile suçtur. Hasta olduğunuzda doktorun vereceği istirahat raporu güven problemi oluşturur ve sizin vardiyanızın değişmesine neden olur. Bununla birlikte istirahat etmeniz gereken zamanınızı hakem heyet hastanesinde raporun geçerliliğini ispatlamak için harcarsınız. İşe hasbelkader 3 dakika geç kaldınız mı hemen kurum tarafından aranıp uyarılırsınız. Bunun dışında hiçbir sebep olmadan tamamen oradaki insanların keyfine vardiyanız birden değişebilir. İki memurun bir araya gelmesi sözlü uyarı alma sebebidir (hemen nöbet yerinize geçin şeklinde). İnternet, TV, radyo ve herhangi bir şey olmayan lokal panel odalarında (LKP) tek başınıza 12 saat vakit geçirmek zorundasınız. İş varken lokal odalarını terk edip arkadaşlarınıza yardım edebilirsiniz ama iş dışında herhangi bir sebeple iletişim kurmamız uyarı gerektiren bir durum. Dışarıdan ders kitabı, okuma kitabı ya da defter getirmek yasak. Kameralar mahkûmu değil de memuru sürekli izleme aracı olarak kullanılıyor. Mahkûmlar, müdür görüşlerinde ya da ifadede oturabilirken sizin oturmanız bile idareye yakınlığınıza bağlı. Mahkûmların memurlar üzerine talebi, bir bakmışsınız diğer gün bir talimat şeklinde size tebliğ edilebilir. Koğuşlar arası alışveriş katiyen yasak iken müdür görüşünde müdür mahkûma; ??memur görmezse ben görmezden gelirim?? diyerek sizi mahkûmla karşı karşıya bırakabilir. Daha sonra bahçeye çıkarılan idarenin verdiği günlük gazete için soruşturma geçirebilirsiniz. Müdür geldiğinde ayağa kalkmazsanız başka bir cezaevine gönderilebilirsiniz. Rapor dönüşü gelmezseniz ya da idareden birileriyle tartışırsanız kademe ve derece durdurma cezası istenebilir ve sürülebilirsiniz. Hiçbir şey olmasa da saçma sapan bir konuya soruşturma geçirip, uyarı alıp sicilinizi bozabilirsiniz. İdari kat personeli, gündüz ani müdahale personeli ve vardiya personeli ayırımını iliklerinize kadar hissedebilirsiniz. Size işçi koğuşu varken kurum çöpleri döktürülebilir, bunun gibi her türlü görev dışı angarya işi yaptırabilirler. Hiçbir gerekçe yokken saçma bir talimatla yemekhanede yemek yemeyi yasaklayabilirler. Acil bir işiniz olsa, hele vardiyadaysanız telefona en azından bir kere dahi çıkmanız problemdir mobbinge uğrarsınız. Hakkınız olan bir şey istediğinizde (çoğunlukla izin) illa bir ağlama seansına maruz kalırsınız. Ondan sonra müdür ya da idare memuru iyi günündeyse istediğiniz talebi onayabilir. Müdürünüz: ??Bizim işimiz memuru üzmek?? (inanmayacaksınız ama memura karşı bu şekilde bir cümlenin kurulduğu bir kurum) diyerek, memura karşı bu kötü muameleyi haklı görebilir. Daha aklıma gelmeyen birçok duruma maruz kalabilirsiniz.Bu söylediklerim bu tarih için geçerlidir ilerde illaki böyle kalmayacaktır. Sultan Süleyman?a bile kalmayan dünya bu gibi insanlara hiç kalmaz. Ben bunları sadece bir insan olarak söylemek istedim. İdarenin baskısı altındayız bu sebeple buradan yazmak durumundayım. Devlet büyüklerimiz de umarım bunları görür ve yazdıklarımı okur. Tarafsız bir soruşturmada bu yazdıklarımın hepsinin doğru olduğu ortaya çıkacaktır. Hepinize iyi günler dilerim.