Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Ekim 2023 13:37
Branş Öğretmenleri Mutlaka Eğitime ve Sınava Tabii Tutulmalı

Arkadaşlar merhaba. Kendim de dahil olmak üzere belli bir yıldan sonra mutlaka belirli eğitimlere ve sınavlara girmemiz gerektiğini düşünüyorum, milli eğitime bununla ilgili bir yazı da hazırladım, inşallah fikir olarak göndereceğim. Bunun sebebi ise şu; okulda öğrencim bir soru getirdi, branşımdan olan farklı bir öğretmene öğretmenler odasındayken bahsettim biraz. Zaten etkin şekilde dinlemedi ve sürekli gözlerini kaçırdı, yaş farkı var yaklaşık 55 yaşlarında, ben belli bir yaştan sonra mutlaka çocuklara birşey katıp katamayacağımızın sorgulanmasından yanayım, hodri meydan. Her kim itiraz edecekse, mutlaka bilgilerini sorgulasın.


Aktif-Rehberlik-Şart
Genel Müdür
10 Ekim 2023 13:50

De işte !:))


branş24
Aday Memur
10 Ekim 2023 13:51
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.

:) işinize gelmedi sanırım.

Aktif-Rehberlik-Şart, 1 saat önce

De işte !:))


Aktif-Rehberlik-Şart
Genel Müdür
10 Ekim 2023 13:53

Branşımda gerekli ve yeterli görüldüğümden dolayı branş öğretm.i olmuş olabilir miyim

branş24, 1 saat önce

:) işinize gelmedi sanırım.


mastermusician
Şef
10 Ekim 2023 13:58
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.

Lise öğrencisinin bile gözü kapalı yaptığı bir sınavla (!) uzman, baş oldu millet. Senin bu dediğin nasıl olacak şimdi!?


Aktif-Rehberlik-Şart
Genel Müdür
10 Ekim 2023 14:02

Fionaaa Fiona o-la-la....o.la.la.la.la la...la.la.la.la !:))

mastermusician, 1 saat önce

Lise öğrencisinin bile gözü kapalı yaptığı bir sınavla (!) uzman, baş oldu millet. Senin bu dediğin nasıl olacak şimdi!?


Aktif-Rehberlik-Şart
Genel Müdür
10 Ekim 2023 14:03

1 Adet -la eksik kaldı pardon :)

Fionaaa Fiona o-la-la....o.la.la.la.la la...la.la.la.lal.la !:))

mastermusician, 1 saat önce

Lise öğrencisinin bile gözü kapalı yaptığı bir sınavla (!) uzman, baş oldu millet. Senin bu dediğin nasıl olacak şimdi!?


Karbonat-ER0L
Aday Memur
10 Ekim 2023 14:15

kimi kimi şikayet edeceğiz olayı insanları pasifize etmek için atılmış bir yalan. buna inanmayın. kimi kime ve nereye nasıl şikayet edilir çok iyi biliyoruz aslında. hakkınız arayın. idare olara kbiz takdir hakkımızı kullanıyoruz. uygun görmediğimizi değiştiriyoruz. aslında idare denilen şey bunun için var. zümre içinde talebiniz (adaletli olmak kaydıyla) karşılanmıyorsa okul yönetimine dilekçe ile başvurun. . buradaki arkadaşlar müdür karışamaz falan demiş ama müdür okulda her şeye karışabilir .sonuçta zümre içindeki huzursuzluk olmasını hiçbir müdür istemez onu da çözmek zorunda.

Aktif-Rehberlik-Şart, 1 saat önce

1 Adet -la eksik kaldı pardon :)

Fionaaa Fiona o-la-la....o.la.la.la.la la...la.la.la.lal.la !:))

Toplam 7 mesaj

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