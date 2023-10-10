Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


10 Ekim 2023 14:18
AFAD Sözleşmeli Sosyal Çalışmacı Personel alımı Mülakat Sonuçları Hk.

Hakkari AFAD için mülakata çağırılan arkadaşlar KPSS Puanlarını yazabilirler mi ya da bu bilgiye nerden ulaşabilirim?

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