Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


10 Ekim 2023 14:55
Aday Memurun Mazeret İzni Hk.

Selamlar, ben devlet üniversitesine yeni atandım aday memurum. Mazeret iznimi kullanacağım merak ettiğim nokta, mesleğe 19 Eylül'de başladım bu 10 günlük mazeret iznin 5 gününü kullansam gelecek sene (2024) 19 Eylül'e kadar 5 günlük mazeret iznim mi kalıyor yoksa 10 günlük mazeret hakkı 31 Aralık'a kadar geçerli olup 1 Ocak'tan itibaren sıfırlanıyor mu?

Kısaca mesleğe 19 Eylül?de başladım, mazeret iznim 19 Eyl2023 -19 Eyl 2024 arası mı yoksa 19 Eyl - 31 Aralık arası geçerli olup 1 Ocakta yeniden 10 günlük mazeret hakkı mı tanımlanıyor?

Aday memur olduğum için süreç nasıl işler emin olamadım

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