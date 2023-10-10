Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Ekim 2023 15:19
ASM kamudan hemşire

Bağcılar 4 Nolu ASM"ye kamudan hemşire, ebe, att aranmaktadır iletişim 0212 4346000


s.coşgun
Aday Memur
10 Ekim 2023 15:25

Tlf 0212 4345000 yada 05539453090

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