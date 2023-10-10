Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


10 Ekim 2023 15:27
Fikirlerinize ihtiyacım var

merhabalar ibb bünyesinde işçi personelim ön lisans, şoförlük yapıyorum. fakat birim değişikliği yapmak istiyorum. sizce nasıl bir yol izlemeliyim?

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