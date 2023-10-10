Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Ekim 2023 15:55
Artırımlı puan

1/6'lık bir yerde çalışıyorum. 1/6'lık yere gitsem artırımlı puan almaya devam edecek miyim veya başka bir yere tayin istesem devam eder mi artırımlı puan?

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