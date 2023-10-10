Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Ekim 2023 15:58
Tayin

Mayıs ayında toplu kadroya geçtim normalde Mart sonu 4. Yılım doluyordu

İl dışı tayin nasıl oluyor ne zaman isteyenilrim?

Hemşireyim


yldrcell
Şef
10 Ekim 2023 17:04

aslında haziranda başvurabilirmişsiniz, önümüzde ki ocak ayında olacak aralık ayının son haftası yhgm sitesinde duyuru yapılır

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Hemsireyim saglik ocagina nasil gecerim?Sağlık Bakanlığı AtamaÜcretsiz izindeyken tayin isteye bilir miyim?Siyasi parti üyeliğiHemşire nöbet tutamaz raporuSoruşturma sonucuna gore..Aile ve sosyal hizmetlerden sağlık Bakanlığı'na geçişRadyolojide fazla saat çalışmakil dışı gecici görevlendirmeAnestezi teknikeri becayiş

Sözlük

Candido Godi 2 sözlük yazarlarının asosyal olması 3 Sonra dedim iyi ki Galatasaraylıyım 2 Bugün olanlar 5 bu güldüğünüz şeyler benim dramım 1 güne bir söz bırak 1 buğday 1 divitin 1 mauro icardi 1 ıspanak 1

Son Haberler

Gazze'den düzenlenen saldırılarda ölenlerin sayısı 1000'e yükseldiSaadet Partisinin Genel Kuruldaki yer sorunu çözüldüSavaştan kaçan İsrailliler, Türkiye'ye geldiBelediyede ek protokol yapıldı, en düşük maaş 20 bin TL olduBakan Bolat çağrı yapmıştı: 60 bin mağazanın indirime gitmesi bekleniyor

Editörün Seçimi

Ekim 2023 Enflasyon Tahmini ?Emekli maaşlarına düzenleme dendi ikramiye çıktı3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Refah Payı Alabilir Miyiz?Ali Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)Memur-Sen 10448 yeni üye söylemiEylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlar