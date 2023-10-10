Bölge idare yd li istinaf

Hocam zaten süreç öyle oldu ben ondan bahsetmiyorum. İdare kendi takdir yetkisini kullanarak kınama verdi. Ve kınama dmk 57 ye göre az kusurlu bir ceza olduğundan atılma sebebi değil biliyorsun. Bu her kanun maddesine göre böyle olmalı ki kanun maddeleri birbirlerine muhalefet olmasın. Ben şuan bir kanun maddesine göre hafif bir ceza aldığımdan atılamıyorum ama aynı zamanda atılmışta oluyorum. Bu bir fiilin tck da hem suç olarak yazması hemde suç olarak yazmaması gibi bir şey. İdare takdir yetkisini kınmaya dayandırdığında dmk 57 nin bir anlamı kalmıyor