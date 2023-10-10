Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


10 Ekim 2023 16:34
Bölge idare yd li istinaf

Arkadaşlar merhaba. Kınama disiplin cezam nedeniyle dmk 56 gereği asaletim tasdik olmadı ve ilişiğim kesildi. İlk dereceyi kaybettim. Mahkeme davayı redderderken düzgün bir gerekçe bile yazmadı. Biliyorsunuz dmk 57 de emredici hüküm var uyarma kınama alan memurun ilişiğinin kesilemeyeceğine ilişkin ama bana kınamamı idarenin takdir yetkisi diye iteledir dmk 56 gereği ilişiğimi kestiler. Bölgeye yd li kararı istinaf ettik ertesi gün yd red verdi. Biz neyi kaçırıyoruz anlamadım kınama verirsen dmk 57 göre atama ama 56 ya göre atabilirsin gibi bir karar var elimde şuan. Tecrübeli birinden fikir bekliyorum.


E.Kayı Han
Editor
10 Ekim 2023 16:46

57. madde aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması ile alakalı bir durum. Bu cezaları alan kişilerin memuriyeti sonlandırılır diyor.

DMK 56 da ise uyarma yada kınama alırsa idarenin takdir yetkisi var. İdare isterse disiplin cezası verip memurun göreve devam etmesini ister, yada disiplin cezası verip memuriyetin sonlandırılmasını talep eder.

Burada idare size disiplin cezası uygulamış ve göreve devam etmenizi uygun görmemiş.


Kenzo123
Aday Memur
10 Ekim 2023 16:52

Hocam zaten süreç öyle oldu ben ondan bahsetmiyorum. İdare kendi takdir yetkisini kullanarak kınama verdi. Ve kınama dmk 57 ye göre az kusurlu bir ceza olduğundan atılma sebebi değil biliyorsun. Bu her kanun maddesine göre böyle olmalı ki kanun maddeleri birbirlerine muhalefet olmasın. Ben şuan bir kanun maddesine göre hafif bir ceza aldığımdan atılamıyorum ama aynı zamanda atılmışta oluyorum. Bu bir fiilin tck da hem suç olarak yazması hemde suç olarak yazmaması gibi bir şey. İdare takdir yetkisini kınmaya dayandırdığında dmk 57 nin bir anlamı kalmıyor


Kenzo123
Aday Memur
10 Ekim 2023 17:04

Ayrıca aday memurun uyarma ve kınama alması durumunda dmk 57 mutlak bir hak sağlıyor bir nevi güvence veriyor bu cezaları alanlara. Lütfen daha spesifik bilgisi olanlar yorum yapsın veya başından geçenler

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