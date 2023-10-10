Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Ekim 2023 16:51
Öğretmenlerin Filistin'de Yaşananlara Sessiz Kalması
Merakıma mucib oldu özlük haklarına biraz fazla mı odaklandık acaba ?

SorunCevaplayıN
Genel Müdür
10 Ekim 2023 16:55

Ne yapalım yani ne istiyon


Velocıraptor
Genel Müdür
10 Ekim 2023 16:56
ses çıkar , kına ,dua et vb
Toplam 2 mesaj

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