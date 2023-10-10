KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


10 Ekim 2023 17:38
GSB YYP 6.GRUP ERKEK

Arkadaşlar merhaba;

6. Grup erkek için Mersinde 3 adet kontenjan var. Sizce bu grup için kaçla kapatır?

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