Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Ekim 2023 19:09
Lojman tahsisi

Merhaba arkadaşlar, ben icra müdür yardımcısı olarak 1,5 yıldır sıra tahsisli lojmanda kalıyorum. Ancak lojmanı tahsis ederlerken hakim savcı talebi halinde boşaltılmasına şeklinde bir madde de tahsis kararında geçiyordu ve imzalattılar..şimdi de bir hakimin talebiyle lojmanı ona tahsis etmişler neymiş görev tahsisliymis ve ayrıca tahliyeyi zaten imzalayarak.kabul ettiğim söyleniyor.. dava açmayı düşünüyorum da olumlu bir sonuç alamazsin ayrica ileride karşına sorun olarak çıkar deniliyor... sorum.su ki böyle bir şey yaşayan oldu mu ? Dava yoluna hiç giden var mı ?


E.Kayı Han
Editor
10 Ekim 2023 19:48

İleride sorun olur mu olmaz mı orası tartışılır lakin davayı kaybedersiniz. Bir de vekalet ücreti ödemek zorunda kalırsınız


betülbaşak
Aday Memur
10 Ekim 2023 19:58

Açıkçası adaletin ne kadar hukmedecegini bilemiyorum ama sıra tahsisi olan bir konutun sırf hakim istiyor diye kış günü insanların kurulu düzenlerini bozarak vermelerini kabullenemiyorum.. en azından yürütmeyi durdurma alabilirsem yaza kadar bir nebze rahatlatır diye düşündüm ama böylesi bir durumda verirler mi durdurma kararını kestiremedim o yüzden sizlere de sormak istedim.tesekkur ederim

E.Kayı Han, 1 saat önce

İleride sorun olur mu olmaz mı orası tartışılır lakin davayı kaybedersiniz. Bir de vekalet ücreti ödemek zorunda kalırsınız

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