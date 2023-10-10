norm önceliği kimin

Arkadaşlar bir sorum olacak. Norm fazlası olma durumum var kendi ilimde. Ancak biri daha benim gibi ve aynı dönem atanmışız. Fakat maalesef benim ilçe başlangıç tarihini 4 Eylül diye girerken diğer arkadaşın 1 Eylül diye geçiyor. Bu durumda onun puanı daha mı yüksek oluyor?

Arkadaşlar bir sorum olacak. Norm fazlası olma durumum var kendi ilimde. Ancak biri daha benim gibi ve aynı dönem atanmışız. Fakat maalesef benim ilçe başlangıç tarihini 4 Eylül diye girerken diğer arkadaşın 1 Eylül diye geçiyor. Bu durumda onun puanı daha mı yüksek oluyor?