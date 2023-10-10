Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Ekim 2023 19:11
norm önceliği kimin
Arkadaşlar bir sorum olacak. Norm fazlası olma durumum var kendi ilimde. Ancak biri daha benim gibi ve aynı dönem atanmışız. Fakat maalesef benim ilçe başlangıç tarihini 4 Eylül diye girerken diğer arkadaşın 1 Eylül diye geçiyor. Bu durumda onun puanı daha mı yüksek oluyor?

Karbonat-ER0L
Aday Memur
10 Ekim 2023 20:55

evet. önce göreve başlayan norm fazlası olmaz


AilenizinSendikacısı
Aday Memur
10 Ekim 2023 20:56

Norm fazlası sen olursun bu durumda.

O değil de, ilde norm fazlası olacağını nereden öğrendin? İldeki verilere erişebiliyorsan zaten fazla olsan da atamazlar seni bi yere :D

İlde norm fazlası olsan ne olacağını düşünüyorsun? Seni başka bir ile göndereceklerini mi düşünüyorsun?


pisuanzi
Memur
10 Ekim 2023 21:01

Cevap çok belli zaten bu soruyu neden sordunuz?

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