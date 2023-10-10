Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


10 Ekim 2023 19:35
Yeni atanan memur lojmandan yararlanabilir mi ?

Göreve başlar başlamaz lojman talebinde bulunulabilir mi ?

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