önceki yılların ilan metninde Ocak dönemi sözleşmeli personel için 14 Mart tarihi itibariyle 1 yıl fiilen çalışma esas alınacak diyor. 30 ocakta başladığım için gün olarak sınırda olduğumu düşünüyordum ama sanırım Ocak sonu şubatta başlayanlara da esneklik tanınmış gibi yorumladım doğru mudur?

önceki yılların ilan metninde Ocak dönemi sözleşmeli personel için 14 Mart tarihi itibariyle 1 yıl fiilen çalışma esas alınacak diyor. 30 ocakta başladığım için gün olarak sınırda olduğumu düşünüyordum ama sanırım Ocak sonu şubatta başlayanlara da esneklik tanınmış gibi yorumladım doğru mudur?