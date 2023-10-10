Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Ekim 2023 19:58
3+1 tayin
30 Ocak 2023 te göreve başladım. 2024 Ocak ayında eş durumu tayinini yapabilir miyim? bilen arkadaşlar cevaplarsa sevinirim

Yaklimer
10 Ekim 2023 20:00
önceki yılların ilan metninde Ocak dönemi sözleşmeli personel için 14 Mart tarihi itibariyle 1 yıl fiilen çalışma esas alınacak diyor. 30 ocakta başladığım için gün olarak sınırda olduğumu düşünüyordum ama sanırım Ocak sonu şubatta başlayanlara da esneklik tanınmış gibi yorumladım doğru mudur?

Yaklimer
10 Ekim 2023 20:04
"Hizmet süresinin hesabında; 14 Mart 2022 tarihi itibariyle fiilen bir yıl çalışma esas alınacak, hizmet sözleşmesinin 8 inci maddesindeki izin süreleri ile hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışma sayılacaktır." metin bu şekilde
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