3+1 sözleşmeli personel tayin

bundan önceki tayinlerde ilan metinlerinde Ocak ayı için "Hizmet süresinin hesabında; 14 Mart 2022 tarihi itibariyle fiilen bir yıl çalışma esas alınacak, hizmet sözleşmesinin 8 inci maddesindeki izin süreleri ile hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışma sayılacaktır." ibaresi yer alıyor. Ocak sonu şubat gibi başlayanlara da esneklik tanınmış gibi yorumladım doğru mudur?

bundan önceki tayinlerde ilan metinlerinde Ocak ayı için "Hizmet süresinin hesabında; 14 Mart 2022 tarihi itibariyle fiilen bir yıl çalışma esas alınacak, hizmet sözleşmesinin 8 inci maddesindeki izin süreleri ile hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışma sayılacaktır." ibaresi yer alıyor. Ocak sonu şubat gibi başlayanlara da esneklik tanınmış gibi yorumladım doğru mudur?