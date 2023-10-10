Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


10 Ekim 2023 20:02
3+1 sözleşmeli personel tayin
arkadaşlar 30 ocak 2023 te göreve başladım kadroya geçemedim. eşim tsk personeli, ocak 2024 tayin döneminde dilekçem kabul olur mu? ocak sonu başladığım için 1 yıl şartında tereddütteyim.

Yaklimer
10 Ekim 2023 20:04
bundan önceki tayinlerde ilan metinlerinde Ocak ayı için "Hizmet süresinin hesabında; 14 Mart 2022 tarihi itibariyle fiilen bir yıl çalışma esas alınacak, hizmet sözleşmesinin 8 inci maddesindeki izin süreleri ile hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışma sayılacaktır." ibaresi yer alıyor. Ocak sonu şubat gibi başlayanlara da esneklik tanınmış gibi yorumladım doğru mudur?
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kadrolu Memurluktan Sözleşmeliye Geçiş4b li aylıksız izin bitiminde rapor alırsa maaşı yatar miASHB veznedar mı, taşınır kayıt yetkilisi mi?Sözleşmeliden kadroluya geçiş4b den 4b ye geçişKadrolu memurken aynı ünvan ile sözleşmeli memura geçişAday memur 4a mı oluyor4B den 4B ye Geçiş 28 Kasım'dan önce atanıp, Aralık ayının ilk haftası işe başlayanlar (Kadro Mağdurları) Tek Başlıkİstifa eden sözleşmeli personel

Sözlük

dunganlar 2 altın dil 1 bi molada sınırlı sayıda üye olması sorunsalı 2 divitin 1 şu an çalan şarkı 2 espiyonaj 1 Hayaller ve hayatlar 2 Luwak kahvesi 3 orta asya'da bir zamanlar iç deniz var mıydı 1 kış klişeleri 2

Son Haberler

İstanbul Valisi Gül, kentteki KYK yurtlarına ilişkin durumu açıkladıSPK'den 3 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı kararıBeşiktaş teknik direktör kararını açıkladıÜnlü turizm kentine su sağlayan barajlarda su bittiTürk Hava Yolları, İsrail seferlerine ara verdi

Editörün Seçimi

Ekim 2023 Enflasyon Tahmini ?Emekli maaşlarına düzenleme dendi ikramiye çıktı3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Refah Payı Alabilir Miyiz?Ali Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)Memur-Sen 10448 yeni üye söylemiEylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlar