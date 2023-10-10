Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


10 Ekim 2023 20:16
KKÖ Kayıt Haftası Ek Dersi Hakkında

Biliyorsunuz bu dönem ilk defa kayıt haftasında ek ders ücreti verileceği söylendi, fakat bazı hoca hanımlarda o hafta(11-15 Eylül) sistem kapalı olduğundan ek ders tahakkuku yapılmadı. Fakat bazı hocalarımız kayıt haftasının olduğu hafta(11-15 Eylül) sistem açık olduğu için ek ders tahakkukunu yapıp ek derslerini aldı. Şimdi size sorum şudur. Kayıt haftasına ait olan tahakkuk kapalı olduğu için ek ders alamayan hocalarımız ne yapacak?

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