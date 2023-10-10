Mehmet Şimşek Açıklama

Doğru demiş ekonominin gerçeğini açıklamış. Aslında geçmişte yapılan yanlış politikalar bunlara neden oldu diyecek ama o zaman da cumhurbaşkanı ile arası açılır görevden alınır.

Doğru demiş ekonominin gerçeğini açıklamış. Aslında geçmişte yapılan yanlış politikalar bunlara neden oldu diyecek ama o zaman da cumhurbaşkanı ile arası açılır görevden alınır.