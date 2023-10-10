Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Ekim 2023 20:21
Mehmet Şimşek Açıklama
Ücretlerdeki yüksek artışlar enflasyonu kısır döngüye sokuyor dedi bakan. sizce ne planlanıyor artık sözde enflasyon farkını da mı vermeyecekler ?

Uzmanmaliyeci34
Daire Başkanı
10 Ekim 2023 20:31
Doğru demiş ekonominin gerçeğini açıklamış. Aslında geçmişte yapılan yanlış politikalar bunlara neden oldu diyecek ama o zaman da cumhurbaşkanı ile arası açılır görevden alınır.
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