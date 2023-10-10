Memurluktan öğretmenliğe geçmek doğru olur tavsiye verir misiniz?

Arkadaşlar merhaba, 34 yaşındayım ve kamu personeliyim ve mühendis kadar maaş alıyorum, ama öğretmenlik bölümü mezunuyum, görevimde kariyer imkanım yok, ama biliyorsunuz öğretmenlik kariyer mesleği oldu, ve Türkiye'de geleceği parlak biliyorum bunu ve daha yeni ek ders ücretine zam yapıldı ve bence Türkiye'de öğretmenlik mesleği daha da kıymetli olacak, kardeşim öğretmen ve haftada 3 gün o da yarım gün okula gidiyor, ben öğretmen olsam 30 saat derse girsem yine mühendis maaşını yakalarım diye düşünüyorum, ama şu da var her şey para değil, kariyer de çok önemli, öğretmenlikte başöğretmen olma imkanımız var, seçimlerde uzman öğretmenlik süresi de 5 yıla indirilir muhtemelen, ve muhtemelen başöğretmenlik süresini de kısaltırlar ilerde. Mali ve özlük hakları yönünden sürekli genişleyen bir öğretmenlik mesleği var Türkiye'de, artık öğretmenliğe geçmeliyim diye düşünüyorum bana ne tavsiye verirsiniz?