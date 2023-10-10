Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Ekim 2023 20:42
Ataması sehven yapılsa bile ataması iptal edilir

Atama şartlarını taşımayan kişinin Ataması sehven yapılsa bile ataması iptal edilir diyor. Arkadaşlar atamam iptal edilirse bir yıl bekleme cezası alirmiyim yoksa önümdeki diğer kuralara basvurabilirmiyim. Cevaplarsanız çok iyi olur. Teşekkür ederim

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