Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


10 Ekim 2023 21:00
Yıllık izin

Mrb .6 ay kadrolu aday memur olarak çalıştım. İstifa edip 4b sözleşmeli personel olarak istifadan bir gün sonra işbaşı yapmaya başladım. Bildiğim kadarıyla 6 ay sonra yıllık izin hakediyorum. Konu hakkında bilgisi olan yardımcı olursa çok sevinirim


Memurilanlari
Aday Memur
10 Ekim 2023 22:17

Aynen dediğin gibi. Eğer askerlik yaptıysan onu da saydirabilirsin.

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