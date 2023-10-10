Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Ekim 2023 21:04
Süresiz sözleşmeliyken kadroya geçenlerin yakın tarihteki atamalarda tercih yapma hakkı

Süresiz sözleşmeliydim mayıs ayında kadroya geçtik sağlık personeliyim 3+1 atamalarda istifa etmeden tekrar tercih verebiliyor muyuz?Ceza yer miyiz bir yıl ?

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