Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


10 Ekim 2023 21:04
Memuriyetten Önceki Yedek Astsubaylık

Sözleşmeli infaz koruma memuru memuriyetten önce yapmış olduğu yedek astsubaylik hizmet süresinden sayılır mı?

Ben komisyona dilekçe yazdım ve sgk hizmet dökümünü ek olarak gönderdim 3 hafta oldu hala Bi cevap gelmedi

Aceba hizmet süresinden sayılmıyor mu eğer ki sayiliyorsa bu işlemler çok mu uzun sürüyor teşekkürler

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