Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Ekim 2023 21:28
Sağlık sorunları nedeniyle İKM den yada Memurluktan alınılırmı

Arkadaşlar merhaba Çalıştığımız cezaevinde müdürün istemiyle Durum Bildirir Raporu İstendi raporda da karar olarak kronik bir haftalıktan dolayı ikm olamaz demiş heyet doktorları neticesinde bakanlık bu tür durumlarda nasıl yol izliyor. Kişinin kendi isteği dışında İKM likten çıkarılma durumu olur mu bilgisi olan yada böyle bir durumlarla karşılaşan arkadaşlar cevaplarsa sevinirim

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