Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Ekim 2023 22:18
Atanma ve askerlık

Askere gideceğim 4bden ıstıfa ettım. Askerdeyken 4blı ılanlara başvurabılır mıyım donene kadar cezam bıtecek

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