Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


10 Ekim 2023 22:36
İzmir Mazeret İlçe Sonuçları 2023

Bu hafta açıklanır mı acaba, bilgisi olan var mı?


Abdullah-35
Aday Memur
10 Ekim 2023 22:38

İl içi tayin her ay oluyor mu acaba?

Toplam 1 mesaj

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