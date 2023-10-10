KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


10 Ekim 2023 22:49
GSB YYP Sonuçları

Sonuçlar ne zaman açıklanır, geçtiğimiz dönemlerde ne kadar sürede açıklandı.


Akiftnrvrdi
Aday Memur
10 Ekim 2023 23:35
geçen sene tam 1 ay sonra açıklanmış
Toplam 1 mesaj

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