KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


10 Ekim 2023 23:19
2023/2 merkezi atamalar

Talep toplanmaya başlamış takvime göre. Sizce atamalar nasıl olur ?

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