Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


10 Ekim 2023 23:38
Güvenlik soruşturmasında telefon üzerinden yapılan kişisel mesajlaşmalar incelenirmi.

Konuyu bu forum altında yazma sebebim emniyet mensubu olup bilgi sahibi olabilecek biri olduğuunu düşündüğüm için. Güvenlik soruşturmasında telefonda whatsap üzerinde yaptığımız sohbetler inceleniyormu. Adli sicilimde herhangi bir sorun yok merak ettiğim kişinin özel mesajarının incelenip incelenmediği.

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