Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Ekim 2023 23:50
Kpss lisans ve ortaöğretim puanı yardım

2022 üniversite okurken ortaöğretim kpss ye girdim ve bu punanin geçerlilik süresi 2 yıldır. Aynı zamanda 2023 te üniversite mezunu olup 2023 lisans kpss ye girdim. Şimdi benim ortaöğretim kpss puanım geçersizmi oldu yoksa Ortaöğretim kpss puanıyla ortaöğretim düzeyindeki alımlara başvurubailirmiyim

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