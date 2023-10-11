Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


11 Ekim 2023 00:03
AYLIKSIZ İZNİN SÜRESİ HAKKINDA (SADECE BİLGİSİ OLAN ARKADAŞLAR LÜTFEN)
Merhaba arkadaşlar. Doğumum sebebiyle 3 Ocak 2023 de aylıksız izne ayrıldım. Dilekçemde 3 ocak 2023 - 20 Kasım 2023 tarihleri arasında diye belirttim. Doğum sebebiyle aylıksız izin 2 yıl oluyor biliyorsunuz. Bakanlık kararda iznin başlayış tarihi olarak tebliğ edilen tarih ila 3 ocak 2025 tarihini geçmemek üzere aylıksız izin verilmesini ; gerekli işlem ve tebligatın buna göre yapılmasını diye belirtmiş. Şimdi sorum şu ; benim aylıksız izin bitiş tarihim dilekçeme göre mi yoksa karardaki 3 Ocak 2025 tarihine kadar mı olacak? Yani ben 15 Aralık 2023 tarihinde işe başlasam bir problem yaşar mıyım memuriyet çekilmiş vs gibi saçma durumlarla karşılaşmam değil mi ? Cte yi aradığımda sizin dilekçede yazdığınız değil yasal olarak bitiş tarihini baz alıyoruz dediler. Yani 3 Ocak 2025 e kadar sorumluluğunuz yok dediler. Yine de sizin fikrinizi merak ettim arkadaşlar.

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