Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


11 Ekim 2023 00:35
Froto mu Toaso (tofaş) mi?

Merhaba arkadaşlar,

Ben ford oto ile tofaş arasında kaldım hangi hisseyi alım? İki hisseyide karşılaştırdım temettü verimi olsun yükseliş ve düşüşleri olsun hep yüzdelik olarak birbirine yakınlar sizcd hangi hisseyi alım ?

Çok Yazılan Konular

Tüpraş (Borsa)Bes Şirketi

Sözlük

ıspanak 1 Marina chapman 1 wordpress 1 iğne oyası aparatı 1 altın dil 1 sözlük yazarlarının asosyal olması 4 mahşerin dört atlısı 1 Candido Godi 2 dunganlar 2 şarkılarda geçen ağır sözler 1

Son Haberler

Çalışan memur eşlere aile yardımı ödenir mi?11 Ekim 2023'ten önemli gündem başlıkları%10 indirimli Fiyatlarla Elektrikli Araç Kasko Teklifi AlGazze'den düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısı 1200'ü geçtiSuriye-İsrail karşılıklı top atışlarında bulundu

Editörün Seçimi

Ekim 2023 Enflasyon Tahmini ?Emekli maaşlarına düzenleme dendi ikramiye çıktı3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Refah Payı Alabilir Miyiz?Ali Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)Memur-Sen 10448 yeni üye söylemiEylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlar