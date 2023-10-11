Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Ekim 2023 08:04
Tahmini Ocak Zammı

Arkadaşlar Gerçekçi olarak bir Öngürüde bulunabilecek var mı? Ocak zam oranı ne olur ? Ona göre borçlanma yapacağım


Portal34
Memur
11 Ekim 2023 08:15

%50.50 - % 55 arası


Asb535
Aday Memur
11 Ekim 2023 08:26

47-49 arası


volkanv38
Genel Müdür
11 Ekim 2023 08:31

Şu an beklentiye göre çıkarsa %50 alınacak ancak borçlanma yapacaksan %45 e göre hesabını yap çünkü son aylar biraz düşük gelecek gibi duruyor.


Vardır bir hayır
Memur
11 Ekim 2023 09:22

%50-52 civarı gelir diye dusunuyorum


gardiyan4255
Şef
11 Ekim 2023 09:25
53 55 arası kesin gelecek kümülatif

Produss
Daire Başkanı
11 Ekim 2023 09:25

bununla ilgili kaç tane başlık var! gir oku orada bütün oranlar yazıyor.


Karizmaunl
Şef
11 Ekim 2023 09:34

Argoda bir deyim vardır, "Elin şeyiyle gerdeğe girilmez" derler. Başkalarının zam tahminleri ile borçlanırsan hüsrana uğrarsın. Para cebine girsin, ne yapacaksan ondan sonra yap.


beyazdag06
Aday Memur
11 Ekim 2023 09:36
Öz önceyi yine olduğum habere göre çalışma bakanı memur ve memur emeklilerin yaklaşık %50 diğer emeklilere de yaklaşık %38 gelecek diyor. Şimdi burda tahmin bile olsa Bi hesap hatası yok mu? Eğer diğer emeklilere 38 gelecekse kamulatif %15 eklenirse diğer memurlara %58 gelmesi gerekmiyor mu veya memurlara %50 gelirse kamulatif hesapla diğer memurlara %30 geşemsi gerekiyor diye düşünüyorum. Ben mi yanılıyorum acaba?

alperen2300
Aday Memur
11 Ekim 2023 09:46
en düşük maaş 40 bin hayrını gör

fakir.adam
Şube Müdürü
11 Ekim 2023 10:04

yüzde45i geçmeyecekdir.

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