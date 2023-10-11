Tahmini Ocak Zammı

Öz önceyi yine olduğum habere göre çalışma bakanı memur ve memur emeklilerin yaklaşık %50 diğer emeklilere de yaklaşık %38 gelecek diyor. Şimdi burda tahmin bile olsa Bi hesap hatası yok mu? Eğer diğer emeklilere 38 gelecekse kamulatif %15 eklenirse diğer memurlara %58 gelmesi gerekmiyor mu veya memurlara %50 gelirse kamulatif hesapla diğer memurlara %30 geşemsi gerekiyor diye düşünüyorum. Ben mi yanılıyorum acaba?

Öz önceyi yine olduğum habere göre çalışma bakanı memur ve memur emeklilerin yaklaşık %50 diğer emeklilere de yaklaşık %38 gelecek diyor. Şimdi burda tahmin bile olsa Bi hesap hatası yok mu? Eğer diğer emeklilere 38 gelecekse kamulatif %15 eklenirse diğer memurlara %58 gelmesi gerekmiyor mu veya memurlara %50 gelirse kamulatif hesapla diğer memurlara %30 geşemsi gerekiyor diye düşünüyorum. Ben mi yanılıyorum acaba?