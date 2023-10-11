Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Ekim 2023 08:11
Gebelikte muayene izni

merhaba 657 ya bağlı devlet memuruyum ve gebeyim mevzuatta gebe memura rutin kontrolü için ücretli izin yazılır diyor fakat müdür yardımcısı ısrarla rapor alacaksın diyor. Böyle bir durumla karşılaşanınız var mı ne yaptınız acaba


Karizmaunl
Şef
11 Ekim 2023 09:11

Doğum izni, doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplamda 16 haftadan oluşmaktadır. Bu doğrultuda doğum izni süresi hesabında gebelik 40 hafta olarak ele alındığından kadın memur gebeliğinin 32. haftasını tamamlaması itibariyle doğum iznine ayrılabilmektedir. Kaçıncı haftada olunduğunu da bir rapor ile belgelendirmen gerekir.


Birpatlıcan
Aday Memur
11 Ekim 2023 09:13
cevep için teşekkür ederim fakat ben doğum yapmayacağım rutin kontrole gideceğim onun için bile izin yazmıyor
Karizmaunl, 2 saat önce

Doğum izni, doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplamda 16 haftadan oluşmaktadır. Bu doğrultuda doğum izni süresi hesabında gebelik 40 hafta olarak ele alındığından kadın memur gebeliğinin 32. haftasını tamamlaması itibariyle doğum iznine ayrılabilmektedir. Kaçıncı haftada olunduğunu da bir rapor ile belgelendirmen gerekir.


Karizmaunl
Şef
11 Ekim 2023 09:19

Rutin kontrol için müdürünüzden izin almanıza gerek yok, bilgi vermeniz yeterli. Gerekiyorsa muayene ve kontrol olduğunuza dair hastane belgesini müdürünüze verebilirsiniz. Bu durumda bile sıkıntı çıkaryorsa hiyerarşiyi takip ederek müdürünüzün bir üst amirinden başlayarak şikayet edebilirsiniz.

Birpatlıcan, 2 saat önce
cevep için teşekkür ederim fakat ben doğum yapmayacağım rutin kontrole gideceğim onun için bile izin yazmıyor

Birpatlıcan
Aday Memur
11 Ekim 2023 09:20
teşekkür ediyorum çok sağ olun
Karizmaunl, 2 saat önce

Rutin kontrol için müdürünüzden izin almanıza gerek yok, bilgi vermeniz yeterli. Gerekiyorsa muayene ve kontrol olduğunuza dair hastane belgesini müdürünüze verebilirsiniz. Bu durumda bile sıkıntı çıkaryorsa hiyerarşiyi takip ederek müdürünüzün bir üst amirinden başlayarak şikayet edebilirsiniz.

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ekim 2023 Enflasyon Tahmini ?Memur ve memur emeklilerine müjde gelecekSeyyanen zam adalettir... 2024 ocak ve sonrasında da devam etmelidirEmekli maaşlarına düzenleme dendi ikramiye çıktıMeğerse kazanım maddeleri doğru imişMemur ve Memur Emeklisi maaşları hakkında bilgilendirmeMehmet Şimşek AçıklamaTahmini Ocak ZammıRefah Payı Alabilir Miyiz?Emekli bir memur vefat edince ailesi ölüm yardımı alır mı

Sözlük

tülbent 1 Luwak kahvesi 4 ıspanak 1 espiyonaj 1 şarkılarda geçen ağır sözler 3 öteki alemde lazım olur 1 mengele 1 bu güldüğünüz şeyler benim dramım 1 öyle midir böyle midir 1 güne bir söz bırak 3

Son Haberler

Piyasa Katılımcıları Anketi listesi güncellenecek: İlk sonuçlar 20 Ekim'deÜniversitede servis krizi: Ücretsiz olan servisler ücretli olduIrak: Türkiye'ye yönelik terör saldırılarına izin vermeyizMilli Savunma Bakanı Güler, NATO Karargahı'na geldiBakan Bolat'ın 'indirim' çağrısına bir destek de mobilyacılardan

Editörün Seçimi

Ekim 2023 Enflasyon Tahmini ?Emekli maaşlarına düzenleme dendi ikramiye çıktı3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Refah Payı Alabilir Miyiz?Ali Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)Memur-Sen 10448 yeni üye söylemiEylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlar