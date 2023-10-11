Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
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11 Ekim 2023 08:55
Öğretmenlere Klüp ve Sınıf Rehberlik Ek Dersi

Arkadaşlar öğretmenlerin zorunlu görevi değil mi bunlar, niye bunlara ek ders ödeniyor. Bence öğretmenlere bu yapmış oldukları zorunlu görevin ek dersi kesinlikle ödenmemeli.

Öğretmen her zaman kendini geliştirmeli araştırmacı olmalı, rehberlik servisine, idaresine saygılı olmalı. :)


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
11 Ekim 2023 09:34

Tabi aynen :) sen okula geri ode :)


branş24
Aday Memur
11 Ekim 2023 09:45

sen en son burada rezil olmuştun küçük bir kız gibi, bir arkadaş sana sosyal medyasını numarasını vermişti, korkak bir küçük kız gibi davranmıştın =)

SorunCevaplayıN, 2 saat önce

Tabi aynen :) sen okula geri ode :)


melcea
Genel Müdür
11 Ekim 2023 09:56

Değil.


Tarihhçiiiiii
Aday Memur
11 Ekim 2023 11:05
Evrak işleri çok fazla keşke bu işleri rehber öğretmenlerimiz yapsa da onlar ek dersi alsalar ben razıyım

Peliniin
Şef
11 Ekim 2023 11:15

Yanlışın var, bize sınıf rehbrliği ek dersini pdrcinin işini yaptığımız için veriyorlar, ek dersi onların olsun, kendi işlerini de kendileri yapsın


branş24
Aday Memur
11 Ekim 2023 11:31

rehber öğretmen değil Okul Psikolojik Danışmanı arkadaşlar öğrenciler gibi anlamıyorsunuz =)


melcea
Genel Müdür
11 Ekim 2023 11:34

Mevzuatta Rehber ogretmen ibaresi var.

branş24, 7 dk. önce

rehber öğretmen değil Okul Psikolojik Danışmanı arkadaşlar öğrenciler gibi anlamıyorsunuz =)

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