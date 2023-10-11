2024 zam nasıl hesaplanacak

Seyyanen zammı ayrı bir maaş gibi düşünmeyin. O da artık ek ödeme, özel hizmet tazminatı, yan ödeme ve diğer maaş kalemleri gibi bir maaş kalemi. Hesaplama şekli de tıpkı özel hizmet tazminatı, maaş, ek gösterge ve ek ödeme gibi maaş katsayısına bağlı. Maaş katsayısının değiştiği her durumda seyyanen zam da değişecek.

Dolayısıyla bundan sonraki zamlar seyyanen zammı da arttıracak.

Net maaş hesabı farklı faktörlere bağlı olsa da kabataslak olarak şu anki maaşınız seyyanen dahil 30 bin TL ise yılbaşında %25 enflasyon farkı ve %15 toplu sözleşme gereği olmak üzere toplam %40 zam yapıldığında maaşınız 42 bin TL olacaktır.

Başta belirttiğimi tekrar edeyim: "seyyanen zammı artık ayrı bir maaş/ödeme olarak düşünmeyin, mevcut maaşımızın ayrılmaz bir parçasıdır ve hesap şekli maaş katsayısına bağlıdır."