2024 zam nasıl hesaplanacak

verdiğiiz detaylı cevap için teşekkürler.
aşağıdaki linkteki haberin içeriğinde aynen şu ifade geçiyor.
" 4- 8.077 TL seyyanen zam ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan veya mali ve sosyal hakların tespitinde esas alınan aylık, ücret, zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye ve dier herhangi bir ödeme unsurunun hesabında dikkate alınmayacak. Diğer bir ifadeyle, 8.077 TL ilave ödeme emekli ikramiyesine, emekli aylığına ve bundan sonra yapılacak memur maaş zamlarına yansıtılmayacak. Sadece çalışırken verilen ilave ödeme niteliğinde olacak. "
https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/nergis-simsek/memur-maaslarina-yapilan-zammin-sok-edici-ayrintilari-2096789
daha öncede dediğim gibi önceden aldığımız seyyanen zamlar hep maaş zammına eklendi ancak bu durumun aksini söyleyen çok sayıda haber olunca kafalar da karıştı tabi. birde konuyla alakası yok ama biraz benzetiyorum. emekli maaşlarına bir ara ilave yapıldı . tabi bu ilavenin adı seyyanen zam değildi. destek ödemesi gibi birşey. 7500 tl olan emekli maaşlarının bazıları zam geldikten sonra yine 7500 tl oldu. yapılan zam destek ödemesi haricinde yapıldığı için. seyyanen zammına bazıları bu duruma benzetiyor sanırım.
netice olarak sizin verdiğiniz cevabı esas alarak bu konuyu kendim için kapatıyorum.
tekrar teşekkür eder saygılarımı sunarım.
verdiğiiz detaylı cevap için teşekkürler.
aşağıdaki linkteki haberin içeriğinde aynen şu ifade geçiyor.
" 4- 8.077 TL seyyanen zam ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan veya mali ve sosyal hakların tespitinde esas alınan aylık, ücret, zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye ve dier herhangi bir ödeme unsurunun hesabında dikkate alınmayacak. Diğer bir ifadeyle, 8.077 TL ilave ödeme emekli ikramiyesine, emekli aylığına ve bundan sonra yapılacak memur maaş zamlarına yansıtılmayacak. Sadece çalışırken verilen ilave ödeme niteliğinde olacak. "
https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/nergis-simsek/memur-maaslarina-yapilan-zammin-sok-edici-ayrintilari-2096789
daha öncede dediğim gibi önceden aldığımız seyyanen zamlar hep maaş zammına eklendi ancak bu durumun aksini söyleyen çok sayıda haber olunca kafalar da karıştı tabi. birde konuyla alakası yok ama biraz benzetiyorum. emekli maaşlarına bir ara ilave yapıldı . tabi bu ilavenin adı seyyanen zam değildi. destek ödemesi gibi birşey. 7500 tl olan emekli maaşlarının bazıları zam geldikten sonra yine 7500 tl oldu. yapılan zam destek ödemesi haricinde yapıldığı için. seyyanen zammına bazıları bu duruma benzetiyor sanırım.
netice olarak sizin verdiğiniz cevabı esas alarak bu konuyu kendim için kapatıyorum.
tekrar teşekkür eder saygılarımı sunarım.
, 2 saat önce
YUSUF YILDIRIM
Seyyanen zammı ayrı bir maaş gibi düşünmeyin. O da artık ek ödeme, özel hizmet tazminatı, yan ödeme ve diğer maaş kalemleri gibi bir maaş kalemi. Hesaplama şekli de tıpkı özel hizmet tazminatı, maaş, ek gösterge ve ek ödeme gibi maaş katsayısına bağlı. Maaş katsayısının değiştiği her durumda seyyanen zam da değişecek.
Dolayısıyla bundan sonraki zamlar seyyanen zammı da arttıracak.
Net maaş hesabı farklı faktörlere bağlı olsa da kabataslak olarak şu anki maaşınız seyyanen dahil 30 bin TL ise yılbaşında %25 enflasyon farkı ve %15 toplu sözleşme gereği olmak üzere toplam %40 zam yapıldığında maaşınız 42 bin TL olacaktır.
Başta belirttiğimi tekrar edeyim: "seyyanen zammı artık ayrı bir maaş/ödeme olarak düşünmeyin, mevcut maaşımızın ayrılmaz bir parçasıdır ve hesap şekli maaş katsayısına bağlıdır."