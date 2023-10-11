Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


11 Ekim 2023 09:17
2024 zam nasıl hesaplanacak

zam nasıl hesaplanacak

aslında konu 8000 TL lik seyyanen zam ile alakalı. çok sayıda iddia var. aslında seyyanen zam ilk kez verilmedi. zamanında da memura seyyanen zam yapıldı. zamanında yapılan seyyanen zamlar % yüzde olarak verilen zamların dışında tutulmadı. ancak iddia o ki son yapılan 8000 tl lik seyyanen zam öncekilerden farklı. iddiaya göre 2024 zammı seyyanen yapılan zammın dışında yapılacak. Örneğin 30000 TL maaş olan birisinin maaşından seyyanen alınan zam çıkartılacak 22000 tl üzerinden 2024 zam mı yapılacak. buna da kök maaş deniyor. bu iddiaya göre 30000 maaş alan kişinin zammı 22000 üzerine enflasyon farkı ve sözleşme zammı yapıldıktan sonra üzerine 8000 tl lik seyyanen zam eklenerek yapılacak. google amcaya sorunca da aynı şeyler çıkıyor.

google ye "memur zammı seyyanen üzerinden mi" diye yazdığımızda çıkan cevap hürriyet in haberine göre

"Ocak 2024'te memurların maaş hesaplaması; önce toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 15 zam, üzerine enflasyon farkı ve seyyanen zam eklenerek yapılacak."

şeklindedir.

başka bir iddia ya göre de enflasyon farkı seyyanen zam üzerine eklenmeyecek ancak toplu sözleşme zammı seyyanen zam üzerine eklenecek.

yine başka bir iddia göre seyyanen zam ayrı tutulmayacak enflasyon farkı ve sözleşme zammı seyyanen zamma da eklenecek.

son durum böyle.

sizin düşünceniz nedir.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
11 Ekim 2023 09:36

Seyyanen zammı ayrı bir maaş gibi düşünmeyin. O da artık ek ödeme, özel hizmet tazminatı, yan ödeme ve diğer maaş kalemleri gibi bir maaş kalemi. Hesaplama şekli de tıpkı özel hizmet tazminatı, maaş, ek gösterge ve ek ödeme gibi maaş katsayısına bağlı. Maaş katsayısının değiştiği her durumda seyyanen zam da değişecek.

Dolayısıyla bundan sonraki zamlar seyyanen zammı da arttıracak.

Net maaş hesabı farklı faktörlere bağlı olsa da kabataslak olarak şu anki maaşınız seyyanen dahil 30 bin TL ise yılbaşında %25 enflasyon farkı ve %15 toplu sözleşme gereği olmak üzere toplam %40 zam yapıldığında maaşınız 42 bin TL olacaktır.

Başta belirttiğimi tekrar edeyim: "seyyanen zammı artık ayrı bir maaş/ödeme olarak düşünmeyin, mevcut maaşımızın ayrılmaz bir parçasıdır ve hesap şekli maaş katsayısına bağlıdır."


Vera Cruz
Memur
11 Ekim 2023 09:54
Bu konu hakkında 1 milyonuncu başlığı açarak memurlar.net tarafından büyük bir ödüle hak kazandınız ama biraz sonra linç yiyecekseniz :)

genccan
Şef
11 Ekim 2023 10:08

verdiğiiz detaylı cevap için teşekkürler.

aşağıdaki linkteki haberin içeriğinde aynen şu ifade geçiyor.

" 4- 8.077 TL seyyanen zam ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan veya mali ve sosyal hakların tespitinde esas alınan aylık, ücret, zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye ve dier herhangi bir ödeme unsurunun hesabında dikkate alınmayacak. Diğer bir ifadeyle, 8.077 TL ilave ödeme emekli ikramiyesine, emekli aylığına ve bundan sonra yapılacak memur maaş zamlarına yansıtılmayacak. Sadece çalışırken verilen ilave ödeme niteliğinde olacak. "

https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/nergis-simsek/memur-maaslarina-yapilan-zammin-sok-edici-ayrintilari-2096789

daha öncede dediğim gibi önceden aldığımız seyyanen zamlar hep maaş zammına eklendi ancak bu durumun aksini söyleyen çok sayıda haber olunca kafalar da karıştı tabi. birde konuyla alakası yok ama biraz benzetiyorum. emekli maaşlarına bir ara ilave yapıldı . tabi bu ilavenin adı seyyanen zam değildi. destek ödemesi gibi birşey. 7500 tl olan emekli maaşlarının bazıları zam geldikten sonra yine 7500 tl oldu. yapılan zam destek ödemesi haricinde yapıldığı için. seyyanen zammına bazıları bu duruma benzetiyor sanırım.

netice olarak sizin verdiğiniz cevabı esas alarak bu konuyu kendim için kapatıyorum.

tekrar teşekkür eder saygılarımı sunarım.

YUSUF YILDIRIM, 2 saat önce

Seyyanen zammı ayrı bir maaş gibi düşünmeyin. O da artık ek ödeme, özel hizmet tazminatı, yan ödeme ve diğer maaş kalemleri gibi bir maaş kalemi. Hesaplama şekli de tıpkı özel hizmet tazminatı, maaş, ek gösterge ve ek ödeme gibi maaş katsayısına bağlı. Maaş katsayısının değiştiği her durumda seyyanen zam da değişecek.

Dolayısıyla bundan sonraki zamlar seyyanen zammı da arttıracak.

Net maaş hesabı farklı faktörlere bağlı olsa da kabataslak olarak şu anki maaşınız seyyanen dahil 30 bin TL ise yılbaşında %25 enflasyon farkı ve %15 toplu sözleşme gereği olmak üzere toplam %40 zam yapıldığında maaşınız 42 bin TL olacaktır.

Başta belirttiğimi tekrar edeyim: "seyyanen zammı artık ayrı bir maaş/ödeme olarak düşünmeyin, mevcut maaşımızın ayrılmaz bir parçasıdır ve hesap şekli maaş katsayısına bağlıdır."


genccan
Şef
11 Ekim 2023 10:09

:-) cahilliğime versinler :-)

Vera Cruz, 2 saat önce
Bu konu hakkında 1 milyonuncu başlığı açarak memurlar.net tarafından büyük bir ödüle hak kazandınız ama biraz sonra linç yiyecekseniz :)
Toplam 4 mesaj

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